Ravenna. Ciclista centrato in pieno da un furgone per le consegne: portato all’ospedale Bufalini

Un ciclista sulla sessantina è stato centrato in pieno questa mattina a Ravenna, lungo viale Gramsci poco dopo le 11,30. A investirlo è stato l’uomo alla guida di un furgone per le consegne dei pacchi che stava transitando lungo viale Gramsci da via Ravegnana verso viale Po. L’impatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Gatta.

Il ciclista colpito è finito a terra sbattendo la testa sul marciapiede. Non ha mai perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che lo ha portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sono intervenuti inoltre gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale per i rilievi e gestire la viabilità.