Ravenna, chiuso un tratto di via Baiona dal 29 gennaio al 6 febbraio

Dalle 8 di mercoledì 29 gennaio alle 18 di giovedì 6 febbraio chiuderà al transito dei veicoli il tratto di via Baiona compreso tra gli stabilimenti Marcegaglia e Ifa per lavori di manutenzione straordinaria sul corrispondente attraversamento ferroviario. Di conseguenza, negli stessi giorni e orari, il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 8 tonnellate sarà consentito in via Canale Magni nel tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda degli Operai.

I veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Porto Corsini o agli stabilimenti posti tra lo stabilimento IFA e la rotonda degli Operai e viceversa, verranno deviati sul percorso alternativo di via Canale Magni per poi tornare su via Baiona.