Ravenna, chiude la scuola “Grande Albero”: gli alunni a Ponte Nuovo

Ravenna
  • 14 novembre 2025
Un rendering e il plastico del nuovo plesso scolastico di Ponte Nuovo
La scuola primaria “Grande Albero” di Madonna dell’Albero chiuderà a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale nella seduta di martedì, approvando la delibera presentata dall’assessora all’Istruzione Francesca Impellizzeri per la riorganizzazione della rete scolastica cittadina. La misura prevede la contestuale apertura del nuovo plesso di scuola primaria statale a Ponte Nuovo, all’interno dell’istituto comprensivo “Ricci Muratori”.

Il nuovo edificio, finanziato con fondi Pnrr, accoglierà gli alunni residenti nei bacini di Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero e San Bartolo. In particolare, vi saranno trasferite le classi seconda e quarta attualmente ospitate nella scuola “Grande Albero”, che cesserà così la propria funzione didattica. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio scolastico, volta a garantire spazi moderni, sicuri e sostenibili.

Con la conclusione dei lavori a Ponte Nuovo, i plessi “Ceci” e “Gulminelli” saranno demoliti come previsto dal progetto Pnrr, e le loro classi troveranno posto nel nuovo complesso. Parallelamente, il Comune sta definendo il percorso per la valorizzazione dell’edificio della “Grande Albero”, che rimarrà comunque a disposizione per usi sociali e attività della comunità locale.

Nel dibattito in Consiglio sono intervenuti i rappresentanti di tutti i gruppi politici, esprimendo convergenza sulla necessità del progetto e sulle misure di accompagnamento.

Le reazioni

Anna Greco (Fratelli d’Italia) ha sottolineato l’importanza di prevedere opere di compensazione, in particolare un servizio di trasporto pubblico efficiente per gli studenti. Analoga posizione per Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna – Lega, Popolo della Famiglia), che ha ribadito la necessità di provvedimenti concreti a sostegno delle famiglie coinvolte.

Per il Partito Democratico, rappresentato da Nicolò Pranzini, l’approvazione della delibera è “un grande risultato” grazie al finanziamento Pnrr, che consente di realizzare un edificio scolastico all’avanguardia. Nicola Staloni (Alleanza Verdi Sinistra) ha espresso voto favorevole, evidenziando la necessità di rivedere la rete del trasporto scolastico in vista del nuovo assetto.

Soddisfazione anche dal Movimento 5 Stelle, con Igor Gallonetto che ha parlato di una “riorganizzazione positiva, capace di rafforzare la socialità e l’offerta educativa”.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) ha infine confermato il voto favorevole, richiamando però l’attenzione sui ritardi accumulati nella realizzazione della pista ciclabile a Madonna dell’Albero. «Si tratta di un intervento atteso e strategico – ha concluso l’assessora Impellizzeri – che permetterà di offrire agli studenti spazi più adeguati, moderni e funzionali, senza perdere il legame con il territorio e con la comunità che le scuole rappresentano».

