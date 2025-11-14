Ravenna, chiude la scuola “Grande Albero”: gli alunni a Ponte Nuovo

La scuola primaria “Grande Albero” di Madonna dell’Albero chiuderà a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale nella seduta di martedì, approvando la delibera presentata dall’assessora all’Istruzione Francesca Impellizzeri per la riorganizzazione della rete scolastica cittadina. La misura prevede la contestuale apertura del nuovo plesso di scuola primaria statale a Ponte Nuovo, all’interno dell’istituto comprensivo “Ricci Muratori”.

Il nuovo edificio, finanziato con fondi Pnrr, accoglierà gli alunni residenti nei bacini di Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero e San Bartolo. In particolare, vi saranno trasferite le classi seconda e quarta attualmente ospitate nella scuola “Grande Albero”, che cesserà così la propria funzione didattica. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio scolastico, volta a garantire spazi moderni, sicuri e sostenibili.

Con la conclusione dei lavori a Ponte Nuovo, i plessi “Ceci” e “Gulminelli” saranno demoliti come previsto dal progetto Pnrr, e le loro classi troveranno posto nel nuovo complesso. Parallelamente, il Comune sta definendo il percorso per la valorizzazione dell’edificio della “Grande Albero”, che rimarrà comunque a disposizione per usi sociali e attività della comunità locale.

Nel dibattito in Consiglio sono intervenuti i rappresentanti di tutti i gruppi politici, esprimendo convergenza sulla necessità del progetto e sulle misure di accompagnamento.