Ravenna, Cervia, Russi. Nel 2023 366 donne vittima di violenza, una al giorno

RAVENNA. Nel 2023, il Centro antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi ha accolto un totale di 392 donne, 366 delle quali hanno dichiarato di aver subito violenza. La fascia di età più rappresentata è tra i 40 e i 49 anni, con il 28% delle donne accolte (nel 2022 era pari al 22,6%), seguita dalla fascia dai 30 ai 39 anni. La nazionalità delle accolte è per il 70% italiana, confermando i trend degli anni precedenti. Quanto al tipo di violenza subita, quella psicologica risulta essere preponderante, seguita da quella economica e sessuale. Infine gli autori, che sono per il 70% i partner sentimentali, con un incremento rispetto all’anno precedente. Sono alcuni dei numeri resi noti da Linea rosa, che assiste appunto le donne vittime di violenza nel ravennate, e diffusi in occasione dell’8 marzo. Secondo il report, sempre nel 2023, il Centro antiviolenza ha ospitato 21 donne nelle case rifugio, di cui 15 con figli. Due donne in percorso sono state sistemate nei Centri antiviolenza della Regione, con il supporto dei servizi sociali di Ravenna. Sempre l’anno scorso la sede di Ravenna ha accolto 342 donne, Cervia 31 e Russi 19 ed è Cervia a vedere un aumento maggiore: +45% di donne accolte rispetto all’anno precedente, con un allungamento degli orai di apertura. La sede di Russi ha invece mantenuto l’orario di apertura tutti i martedì, registrando un aumento del 25% nel numero di donne che si sono rivolte al centro. «Questa Giornata impone a tutti e a tutte noi una riflessione- commenta la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara- vogliamo puntare ancora una volta l’attenzione sul diritto delle donne di vivere libere da ogni forma di disparità, discriminazione e violenza, sottolineando al contempo l’opportunità per le vittime di affrancarsi da situazioni di disagio e di rivendicare il loro diritto di uscire dalla spirale della violenza».