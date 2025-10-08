Ravenna, casa e contratti a canone concordato: Provincia e Comune stoppano l’accordo

Il nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato non piace alla presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, e al sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. Che chiedono di riaprire il tavolo di confronto. Il contratto, argomentano, è stato siglato tra i rappresentanti dei proprietari, con una parte di inquilini non rappresentativa e senza i tre sindacati rappresentativi. Determinando inoltre “uno strappo istituzionale rispetto a una trattativa che vedeva Comune e Provincia quali mediatori delle posizioni tra inquilini e proprietari e che auspicava di giungere a un equilibrio complesso, ma possibile”. L’accordo, aggiungono, comporta aumenti di canone “molto significativi, alcuni dei quali peraltro non immediatamente chiari, destinati a mettere in difficoltà molti conduttori e a determinare in ultima istanza anche un pericolo di maggiori morosità e successivi contenziosi”. Le parti firmatarie, proseguono Palli e Barattoni, “hanno interrotto le trattative in modo istituzionalmente inaccettabile”, per un contratto che “non tutela né gli inquilini, che si trovano a dover affrontare aumenti eccessivi, né i proprietari, poiché al di là del rischio di morosità, alcune clausole paiono controverse”. Il Comune di Ravenna si riserva dunque di valutare alcune azioni relative ai benefici Imu concessi e con la Provincia richiede agli organi competenti “un ulteriore supporto tecnico per quanto di loro competenza”.

Ci sono infatti “novità che necessitano di chiarimenti”, come il riferimento nel computo delle superfici a quelle non censite e alcune clausole sugli accordi transitori che creano “confusione con gli affitti turistici, con il rischio che si ampli ingiustificatamente la platea dei soggetti beneficiari di agevolazioni Imu”. Con queste “numerose criticità”, l’auspicio è dunque che “si riapra il tavolo di discussione per arrivare ad un accordo che sia davvero frutto di confronto e di sintesi, nell’interesse di tutte le parti coinvolte”, concludono i due amministratori