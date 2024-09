Ravenna, campo di Coccolia: l’inaugurazione spostata a sabato sera alle 20.30

Il Comitato cittadino di Coccolia, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento e il Consiglio territoriale di Roncalceci, ha riprogrammato per domani, sabato 14 settembre alle 20.30 nell’area verde Viscardo Lagosti a Coccolia il concerto della Banda musicale cittadina di Ravenna e l’inaugurazione del campo da calcetto, recentemente recuperato dopo essere stato gravemente danneggiato dall’alluvione del maggio dell’anno scorso.

Il parco Lagosti è un luogo molto importante per la comunità di Coccolia, frequentato da persone di tutte le età: per giocare, fare sport o semplicemente rilassarsi. L’alluvione aveva lasciato il parco in condizioni disastrose, con uno strato di fango di diversi centimetri che ne ha reso impossibile la sua fruizione per molto tempo. Grazie alla generosa donazione della Bcc ravennate, forlivese e imolese è stato possibile sistemare l’area che ora è utilizzabile da tutti.

Alla serata saranno presenti Igor Gallonetto, assessore al Patrimonio e Verde pubblico, Susanna Tassinari, presidente del Consiglio territoriale, alcuni rappresentanti della BCC ravennate, forlivese e imolese, Lorenzo Gardenghi capo area territoriale Ravenna, Giuseppe Benini presidente del comitato locale. Al termine sarà offerto un buffet dal Comitato cittadino di Coccolia.