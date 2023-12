Ravenna, brutale aggressione in piazza del popolo. Ragazzo ferito da cinque giovanissimi poi scappati

Un ragazzo poco più che maggiorenne è rimasto ferito questa sera verso le 17.15 in piazza del Popolo al termine di una brutale aggressione davanti agli occhi dei passanti. Il giovane, poi trasportato in ospedale per accertamenti, è rimasto ferito a un braccio forse con un bicchiere rotto usato come arma. Ancora sconosciuti i motivi dell’aggressione che hanno visto cinque giovanissimi prima avvicinarlo minacciosamente e poi colpirlo con calci e pugni anche quando era steso a terra. Ad intervenire sono stati due volontari dell’associazione nazionale carabinieri che hanno cercato di mettere in sicurezza il giovane. Gli aggressori si sono poi dileguati prima dell’arrivo di due pattuglie dei carabinieri. Alcuni testimoni li hanno descritti come ragazzi di probabile origine straniera, alcuni dei quali all’apparenza persino minorenni. Del caso si stanno occupando i carabinieri, è probabile che saranno visionate le telecamere posizionate in piazza.