Ravenna, brucia un elettrodomestico nel locale lavanderia: provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco - Gallery

Grande paura intorno alle 18.30 di ieri per un incendio scaturito dal locale lavanderia del residence Mosaico in Darsena: una volta ricevuta la segnalazione, l’intervento è stato immediato, temendo che le fiamme potessero estendersi per finire a minacciare anche le persone all’interno delle struttura e negli edifici adiacenti. Il luogo del rogo è stato subito raggiunto dai vigili del fuoco con autoscale e autobotte, ma fortunatamente i pompieri sono riusciti a circoscrivere subito il rogo, di entità modesta, che aveva riguardato in particolare un elettrodomestrico all’interno.