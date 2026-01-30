Ravenna, “bretella” di viale Mattei, approvato il progetto. Il sindaco: “Soluzione per l’eliminazione dei mezzi pesanti”

Ridurre strutturalmente il traffico di attraversamento - soprattutto quello dei mezzi pesanti - lungo viale Mattei, creando un’alternativa per raggiungere la zona nord della città, in particolare la zona industriale - produttiva delle Bassette e portuale della via Baiona. E quindi riconfigurando viale Mattei quale strada urbana locale a servizio del quartiere.
Con questi obiettivi nell’ultima seduta di giovedì 29 gennaio la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica relativo alla realizzazione della “bretella”. Tale approvazione costituisce il primo passo per realizzare un’opera necessaria e attesa del valore di dieci milioni di euro.
“Si tratta – commenta il sindaco Alessandro Barattoni – di una risposta strutturale alle sollecitazioni di tanti cittadini e cittadine che chiedono una soluzione efficace per l’eliminazione della presenza di mezzi pesanti e la limitazione delle percorrenze delle auto lungo viale Mattei. Questo sarà poi il punto di partenza per azioni ulteriori, che mettano al centro la sicurezza stradale, la qualità urbana e la vivibilità del quartiere collegando il villaggio Anic storico con i nuovi servizi che sono nati negli ultimi tempi”.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova circuitazione più a nord, articolata nel collegamento tra la rotonda Bulgaria e via Romea Nord, nonché nel prolungamento di via Luciano Lama fino alla rotonda dei Doganieri. Tale soluzione consente un più efficace sgravio dei flussi di traffico da via Mattei e migliora l’accessibilità alle aree produttive esistenti e di progetto.