Ravenna, borse di studio nel nome di Cecilia Bellezza

Venerdì 25 ottobre alle ore 15 presso Casa Matha, in piazza Andrea Costa, si terrà la cerimonia in memoria della studentessa Cecilia Bellezza, prematuramente scomparsa a maggio di quest’anno. Iscritta alla laurea magistrale in Water and Coastal Management, presso il Campus di Ravenna, stava per terminare gli studi con una tesi in tema ambientale.