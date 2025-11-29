Ravenna, Borgo San Rocco: nuova edizione per “Il Natale dei vicini di casa”

Per il terzo anno consecutivo il Borgo San Rocco di Ravenna si addobba a festa. Inizierà sabato 6 dicembre la rassegna “Il Natale dei vicini di casa”, una serie di iniziative culturali, culinarie e di convivialità, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dai residenti di via dei Tomai, in collaborazione con le realtà del Borgo, parrocchia di San Rocco, Liceo artistico P.L. Nervi e i commercianti.

La referente dei Vicini-Vicini, gruppo informale firmatario del patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per la cura delle relazioni di buon vicinato e della strada tra le due porte di via Baccarini e Via Mazzini, è una cuoca professionista, promotrice dell’incontro fra le persone e dell’arte del bello: Rosella Mengozzi si occuperà di preparare convivi e bevande calde per i passanti durante il fine settimana del mese di dicembre.

Sabato 6 dicembre l’orchestra dei giovani musicisti della Young musicians european orchestra terranno aperte le porte della sala Ragazzini durante le loro prove e a seguire su prenotazione (telefonare a 348-1539975) Rosella preparerà un convivio a casa sua.

Domenica 7 dicembre alle 16,30 sotto l’ulivo angolo via dei Tomai sarà inaugurato il presepe creato da studenti e studentesse del Liceo artistico P.L. Nervi e l’accensione dell’albero di Natale, con cioccolata e the da passeggio.

Lunedì 8 dicembre alle 17 i commercianti del Borgo ospiteranno Presepi dal Mondo nelle loro vetrine, in collaborazione con la Parrocchia di San Rocco e ogni fine settimana, per tutto il mese di dicembre, sarà arricchito da luci, colori, eventi culturali e culinari.

Lunedì 8 dicembre si apriranno anche le iscrizioni del concorso artistico “Per un borgo a pennello 2025”. Il bando è rivolto a tutte le persone dai 13 ai 90 anni, artisti e amatori delle tecniche artistiche e pittoriche. I partecipanti sono invitati a realizzare un’opera ispirata dagli spazi, dalle attività e dalla vita sociale che il Borgo San Rocco esprime. Il perimetro di ispirazione va da Porta Sisi a Porta San Mama e da Porta Sisi al Portonaccio, inclusi via Castel San Pietro e Piazza Anna Magnani. I premi previsti sono artista amatoriale e artista professionista a cui saranno consegnati biglietti d’ingresso per la Biennale Arte di Venezia e pranzo o cena per due persone, e un premio per artista junior under 18 premiato con buono acquisto di materiale. Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 15 aprile 2026. Ci si può iscrivere telefonando a Rosella Mengozzi al numero 348-1539975.

Venerdì 19 dicembre alle 18 in via dei Tomai 16 è prevista una “Conversazione sulla musica con Guido Barbieri”, conduttore e inviato del programma Radio Tre Suite e consulente musicale della Radio 3 della Rai.

Domenica 21 dicembre, alle 13 ci sarà “Il pranzo di Natale in compagnia” in via dei Tomai n. 16, prenotazioni al numero 348-1539975.

Sabato 20 e sabato 27 dicembre alle 17 sotto l’ulivo angolo via dei Tomai the e cioccolato da passeggio.