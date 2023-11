Ravenna, “Biblioteca degli oggetti”: un progetto sperimentale per ridurre i rifiuti

Perché acquistare un oggetto per poi buttarlo dopo averlo utilizzato solo un paio di volte? Meglio condividerlo, se si può anche contribuire ad abbattere la produzione di rifiuti. È il concetto di fondo della “Biblioteca degli oggetti”, progetto sperimentale che il Comune ha candidato a un bando regionale Atersir chiedendo un contributo da 50mila euro. L’idea si pone in continuità con la “Stoviglioteca”, servizio di prestito di stoviglie lavabili inaugurato questa estate nella sede di CittAttiva in via Carducci. Lo spazio è lo stesso in cui si intende dare vita alla “Biblioteca degli oggetti”, che ha come obiettivo principale «la prevenzione dei rifiuti derivanti dall’acquisto di oggetti di uso saltuario», al quale si affianca anche «una finalità di educazione e sensibilizzazione per promuovere un modello di consumo sostenibile, che supera la logica del compra-usa-getta, puntando alla condivisione e all’allungamento della vita utile dei prodotti, tramite la riparazione».

Nella “Biblioteca” si troverà un po’ di tutto: si va dagli oggetti per tempo libero, viaggi, campeggio agli attrezzi per giardinaggio e bricolage, passando per giocattoli, materiale per eventi come microfoni, casse, gazebo, ma anche attrezzature sportive, strumenti musicali e imballaggi di cartone e plastica. Del progetto fa parte anche la realizzazione di 3 cosiddetti “repair café”, ovvero iniziative di riparazione di oggetti domestici portati dai partecipanti e riparati con esperti, oltre a 5 laboratori di autoproduzione e autoriparazione. Qualora la “Biblioteca degli oggetti” dovesse ottenere il finanziamento Atersir, la sperimentazione partirebbe già nel 2024: per il primo anno - si legge nella relazione sintetica della candidatura - ci si pone l’obiettivo di «prestare oggetti a 100 persone (o associazioni), per un totale di 300 prestiti di oggetti diversi». In questo modo si stima quindi di evitare l’acquisto di 300 oggetti destinati a tramutarsi in Raee, vale a dire rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, tra i più complessi da smaltire. Per gli oggetti che entreranno a far parte della dotazione della “Biblioteca”, si prevede «una vita di 5 anni in caso di uso ricorrente e di 15 anni in caso di prestiti più moderati. Inoltre - prosegue la relazione - con i 3 repair café intendiamo riparare 60 oggetti di uso quotidiano portati dai partecipanti». Il progetto però è destinato ad ampliarsi nel caso in cui l’avvio sperimentale dovesse mostrare buoni risultati, come già nel caso della “Stoviglioteca”: per il 2025 e il 2026 ci si propone infatti di «prestare oggetti a 200 persone, per un totale di 400 prestiti di oggetti diversi», arrivando così a evitare lo smaltimento di 800 Raee. Nell’arco di 3 anni si ridurrebbe così di 6 tonnellate la produzione di rifiuti, imballaggi compresi. Dei 50mila euro di costi preventivati, 7.500 serviranno per l’acquisto degli oggetti da prestare. In futuro, si spiega ancora nella relazione, potrebbero subentrare nell’iniziativa diverse realtà: tra queste «si intende cercare una collaborazione con Acer Ravenna, ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e con associazioni delle frazioni esterne al centro urbano». La “Biblioteca degli oggetti” potrebbe infatti donare «mobili a persone o famiglie povere» ma anche prestare oggetti «a chi debba arredare casa o chi aiuta le persone indigenti a farlo».