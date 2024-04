Ravenna, biblioteca Classense: lavori al Corridoio Grande dall’8 aprile

A partire da lunedì 8 aprile alcuni lavori edilizi interesseranno il Corridoio Grande della biblioteca Classense, al secondo piano della struttura di via Baccarini 3. Si tratta in particolare del rifacimento di parte dei pavimenti. È previsto che i lavori durino due mesi e durante tale periodo ci saranno alcuni cambiamenti nei servizi erogati al pubblico.

Le variazioni riguarderanno in particolare i posti studio al secondo piano, che non saranno accessibili per l’intera durata dei lavori. Il servizio di consultazione dei fondi antichi, speciali e locali e dei documenti dell’Archivio storico comunale si trasferirà dalla sala Gambi ai comodi spazi della sala delle Antichità, al secondo piano, e nulla cambierà in merito alla prenotazione dei posti e dei documenti, sempre necessaria per fruire del servizio, erogato dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.

Per accedere alla sala delle Antichità bisognerà seguire la segnaletica a partire dal piano terra e passare dal Chiostro Grande, per salire poi dallo scalone antico. Non si potranno più usare l’ascensore o la scala ad esso attigua, né la scala proveniente dal primo piano.