Ravenna. Bertaccini: «Ortazzo, mai pensato alla speculazione edilizia»

«Non abbiamo pensato nemmeno per un secondo a un possibile sviluppo immobiliare su un singolo centimetro quadrato dell’area Ortazzo»: Mirko Bertaccini, general manager di Cpi Property Group, ribadisce in maniera lapidaria che l’acquisizione a marzo di quei 480 ettari di terreno da parte di Cpi Real Estate, la cui totalità del capitale sociale fino a giugno era detenuta dalla società lussemburghese, «non era un’operazione di speculazione edilizia». Ad oggi, giova ribadirlo, «l’area non è più nel perimetro di controllo di Cpi», essendo stata acquisita nel giro di pochi mesi da un’altra società, la Giugno srl. E questo, rivela ora Bertaccini, sarebbe stato il piano fin dall’inizio: «Quando l’abbiamo acquisita - dice il manager ravennate - avevamo già in animo di cederla, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Roma, che ricade in un’operazione molto più ampia. Nessuna intenzione di costruire, siamo sempre stati consapevoli che lì non è possibile farlo». Bertaccini vuole così cancellare mesi di dibattito, anche politico, sul ruolo di Cpi, durante i quali, a suo avviso, sono state dette «solo fandonie». Nel mirino, pare di capire, ci sono anche le recenti esternazioni del gruppo consiliare La Pigna, che avevano messo l’accento sulla sponsorizzazione del Ravenna Football Club proprio da parte della società: «Bisogna stare attenti quando si dicono certe cose - afferma Bertaccini -. La società calcistica e la sua situazione la conoscevamo tutti, al di là della nuova proprietà. Io sono di Ravenna e l’azienda per cui lavoro, che può permettersi una sponsorizzazione, ha deciso di dare un contributo». Resta però un mistero: come mai l’area fu acquisita da una società immobiliare e non dall’Ente Parco del Delta del Po, che deteneva un diritto di prelazione? «Il Parco avrebbe potuto comprarla allo stesso prezzo a cui l’aveva acquistata Cpi - prosegue Bertaccini -. A 90 giorni dalla nostra richiesta, il diritto di prelazione del Parco è scaduto, ma noi abbiamo voluto aspettare comunque altri 90 giorni. Ma, passati ancora 3 mesi, il diritto non è stato esercitato». Se il Parco si fosse mosso diversamente, sostiene il manager di Cpi Pg, si starebbe parlando di un’altra storia: «Senza ombra di dubbio sarebbe stato il proprietario ideale - aggiunge -. Avrebbe potuto acquisire l’Ortazzo allo stesso valore, e oggi saremmo tutti più contenti». Ma così non è stato, e il futuro dell’area protetta è un’incognita. Cpi non ha più alcun ruolo nella questione, ma per Bertaccini le intenzioni della nuova proprietà dovrebbero essere «le stesse di chiunque, lì non si può costruire. L’Ortazzo potrebbe essere venduto a un soggetto che ne faccia un parco naturale».