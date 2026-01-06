Ravenna. Befana dei Portuali, 600 persone sfidano la neve per la solidarietà

Anche quest’anno la Befana dei Portuali di Ravenna ha confermato il suo valore di tradizione, solidarietà e inclusione. Nonostante la neve, oltre 600 persone provenienti da diverse culture hanno partecipato stamattina, 6 gennaio, al tradizionale appuntamento presso il complesso multisala Cinemacity di Ravenna.

All’evento, iniziato come da tradizione alle ore 9.00, erano presenti il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, il Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale Mario Petrosino, il Direttore Generale della Compagnia Portuale di Ravenna Denis Di Martino, il Presidente del CRAL dei Portuali Luigi Spadaro con il collaboratore Carlos Shartos, il Presidente della ONLUS Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga e il Presidente della Compagnia Portuale di Ravenna Luca Galli.

Più della metà dei partecipanti erano bambini, a testimonianza di una manifestazione sempre più sentita dalla città. Particolarmente toccante l’intervento del Presidente Charles Tchameni Tchienga, che ha sottolineato l’importanza di rappresentare il lato solidale di questa iniziativa divenuta un punto di riferimento per la solidarietà.

Grazie al sostegno della Befana dei Portuali e al progetto di cooperazione internazionale “L.O.C.O. – Lavoro, Camerun, Opportunità, Orientamento”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo del Comune di Ravenna, l’ODV Il Terzo Mondo ha potuto garantire per il Natale 2025 un pacco regalo e un pranzo a 300 persone vulnerabili in Camerun, tra cui numerosi bambini orfani e disabili.

Il ricavato del Calendario della Befana dei Portuali, presentato oggi da Tchameni, sarà destinato a sostenere le spese di iscrizione scolastica di alcuni bambini orfani e disabili rimasti a casa per mancanza di fondi delle strutture che li accolgono.

La mattinata, presentata dal Presidente Luca Grilli prima della proiezione del film “Un topolino sotto l’albero”, si è conclusa in festa con la distribuzione dei tradizionali calzettoni della Befana a tutti i bambini e con la torta finale.