Ravenna, “basta morti sul lavoro”: presidio in Piazza del Popolo - Gallery

Cgil e Uil in piazza quetsa mattina a Ravenna per dire basta alle morti sul lavoro. Un nutrito presidio in piazza del Popolo (circa 100 persone) accompagna infatti lo sciopero di due ore proclamato dai due sindacati in seguito al gravissimo incidente sul lavoro avvenuto il 16 febbraio scorso, nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze.

Governo, imprese e loro associazioni di rappresentanza devono assumersi le responsabilità, avvertono le parti sociali: massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di controlli, precarietà del lavoro sono “conseguenze di scelte, non una fatalità. Mai più morti sul lavoro”. Una delegazione dei sindacati viene ricevuta dal Prefetto Castrese De Rosa al quale Cgil e Uil chiedono “l’applicazione delle azioni previste dal Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nelle prossime settimane Cgil e Uil invieranno al prefetto un documento anche sugli appalti privati. “Serve un pieno coinvolgimento degli organi paritetici già esistenti, soprattutto nella fase della formazione”, sottolineano i sindacati chiedendo al Governo da un lato di adoperarsi per “un incremento degli ispettori e dei controlli nei luoghi di lavoro, al momento insufficienti”; dall’altro “un decreto che porti le tutele degli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche nei cantieri privati sopra i 500.000 euro”, per prevedere tutte le tutele in fase di esecuzione dei lavori, l’applicazione del contratto collettivo nazionale edile, il divieto del massimo ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza. “Bisogna cancellare il ricorso ai subappalti. Concludono Cgil e Uil- prevedendo maggiori controlli nelle filiere, eliminando il ricorso ad appalti al massimo ribasso e garantendo a tutti condizioni di lavoro dignitose”.