Ravenna, azzera il patrimonio dello zio. Il nipote condannato a due anni

Una persona «raggirabile», vulnerabile. Il nipote se ne sarebbe approfittato, convincendo lo zio a sottoscrivere la delega con la quale ha potuto mettere mano alle sue finanze: pensione, investimenti, conti correnti. Tutto. In sei anni gli ha portato via oltre 100mila euro. Ieri, per un 50enne di Riolo Terme, è arrivata la condanna a due anni (con pena sospesa). Era accusato di circonvenzione d’incapace e furto (ieri riqualificato in appropriazione indebita) per una serie di episodi che risalgono quantomeno al 2012, anno in cui sono partite le verifiche bancarie della tutrice dell’anziano.

A denunciare la situazione era stata la sorella della vittima, costituitasi parte civile con gli avvocati Luca de Tollis e Massimiliano Ricci Bitti. Non appena la banca ha segnalato che i conti del fratello erano in rosso, con un saldo negativo di -112 euro, avrebbe ottenuto la nomina di un’amministratrice di sostegno, anche alla luce del fatto che il fratello era affetto fin da giovane da un disturbo psichiatrico. E proprio la tutrice, nel 2018, si sarebbe accorta del flusso di denaro in uscita dai due conti: fra prelievi contanti e bancomat compresi tra i 50 e i 1.500 euro, le uscite avrebbero superato i 225.300 euro tra l’ottobre del 2008 e il dicembre del 2015. Cifre enormi considerato che per la stessa amministratrice quantificava in appena 400 euro mensili la liquidità necessaria al sostentamento dell’uomo.

Anche il conto corrente che lo zio aveva cointestato con l’anziana madre sarebbe stato ripulito alla stessa maniera di 47mila euro in appena tre anni tra l’agosto del 2015 e il marzo del 2018. Ad aggravare la situazione, pure un prestito di altri 10mila euro, che il nipote avrebbe aperto facendo figurare lo zio come garante salvo poi non saldare nemmeno una delle rate.

Per la difesa dell’imputato, l’avvocato Valentina La Cara insisteva per l’assoluzione, sostenendo che non fosse riscontrabile l’induzione o altra forma di pressione morale sulla vittima, e che il nipote non fosse consapevole delle condizioni psichiche in cui versava lo zio. Insisteva anche nel sostenere che le cifre prelevate dal 50enne fossero congrue per il sostentamento del familiare.

Quanto alle condizioni psichiche dell’anziano, la stessa perizia psichiatrica, secondo il legale dell’imputato, avrebbe certificato che non è possibile stabilire quando sia insorta una condizione di potenziale suggestione. E contesta il fatto che - come detto dallo psichiatra nominato dal giudice - il disagio patito dall’anziano fosse immediatamente riconoscibile.

Ieri la sentenza di condanna, che riconoscendo come circonvenzione il solo episodio del prestito, ha tuttavia assolto il nipote per sopraggiunta prescrizione i prelievi antecedenti al 2015 pari a un importo di 74mila euro. L’imputato dovrà risarcire lo zio con una provvisionale di 30mila euro.