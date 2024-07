Ravenna, auto urta una moto e si allontana. Poi torna e lascia i dati

Incidente nel pomeriggio in via Cilla. Una moto con due persone a bordo è finita a terra urtata da un’auto, che nell’immediatezza non si è fermata. E’ accaduto intorno alle 17, in prossimità del bar che si affaccia sulla strada. In sella alle due ruote c’erano un uomo e un ragazzo, che viaggiavano da via Sant’Alberto verso via Maggiore. Il primo dei due avrebbe riportato lesioni di media gravità, dovute all’urto contro un paletto e un albero. Più lievi le ferite per il giovane, forse protetto dal corpo del conducente del mezzo. Quanto all’auto, una Nissan Micra, non si è immediatamente fermata dopo l’urto. Il conducente si è però ripresentato di lì a poco per lasciare i propri dati in attesa dell’intervento del 118 e della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità.