Ravenna, auto “spia” della suocera per incastrare la ex. Causa civile finisce in stalking

Per ottenere l’affido della figlia ha usato la strategia del fango: dimostrare che l’ex compagna era una cattiva madre. Servivano le prove. E per procurarsele ha ben pensato di spiarla, nei modi più bizzarri, fra i quali una telecamera spia piazzata su un’auto (quella della suocera) parcheggiata nei pressi dei luoghi frequentati dalla donna, fra casa e lavoro. Ironia della sorte, l’escamotage è stato scoperto proprio durante una delle udienze della causa civile, quando immagini e filmati dei suoi spostamenti sono stati sbandierati davanti al giudice. Solo allora la vittima ha ricollegato i tasselli di un puzzle che fino a quel momento aveva avvolto nel mistero la presenza sospetta di quell’auto onnipresente. Sono queste le circostanze che hanno portato al rinvio a giudizio per un 36enne, accusato di stalking. E’ quanto deciso ieri dal giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti, che ha anche ammesso come parte civile l’involontaria protagonista di foto e video, costituitasi con le avvocate Greta Monti e Cristina D’Onofrio.

