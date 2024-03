Ravenna, auto in fiamme dopo tamponamento in via Mattei

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito nel pomeriggio di oggi in via Mattei, dove una Fiat Punto in seguito a un banale tamponamento - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco - ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono dovuti intervenire i pompieri che hanno domato le fiamme con gli schiumogeni. Ingenti, ovviamente, i danni alla vettura.

Per mettere in sicurezza la strada i pompieri hanno dovuto chiudere la via su un senso di marcia con ripercussioni inevitabili sul traffico in zona Villaggio Anic.