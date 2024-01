Ravenna, assolta l’ex direttrice del carcere a processo per la morte del cane

Vecchiotto sì, acciaccato pure, ma Balto non è mai stato maltrattato. E l’eutanasia che gli fu praticata dal dottor Mauro Guerra non fu decisa arbitrariamente dai suoi padroni, vale a dire l’ex direttrice del carcere di Ravenna Carmela De Lorenzo e il marito Francesco Vasta. I coniugi, proprietari del labrador di 15 anni soppresso il 19 agosto del 2020 dal veterinario di Sant’Antonio, sono stati assolti. Questa la conclusione del processo con rito abbreviato pronunciata ieri sera dal giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti. Scagionati entrambi dalle accuse di maltrattamenti e uccisione dell’animale; rispettivamente, la prima non sussiste, la seconda, non costituisce reato.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola