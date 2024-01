Ravenna, assalto notturno al bancomat: l’allarme fa scappare i ladri

Ancora un assalto dei ladri all’agenzia 14 della Cassa di Ravenna in via Travaglini 14, ma questa volta i malviventi sono rimasti a bocca asciutta. Si tratta di una filiale spesso nel mirino dei ladri e anche nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un tentativo di scasso allo sportello bancomat, tentativo sventato dal sistema di emergenza che ha iniziato a suonare verso le 4 del mattino, disperdendo i due ladri che avevano provato l’assalto. Rilievi a cura delle volanti della Polizia di Stato, poi in mattinata è subentrata la Scientifica insieme alla Squadra mobile di Ravenna. I ladri nell’occasione hanno messo fuori uso il sistema di videosorveglianza della banca, ma nei paraggi ci sono altre telecamere e i filmati verranno visionati per cercare di trovare i responsabili.