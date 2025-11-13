Ravenna, “Art & Ciocc” torna da venerdì 14 a domenica 16 novembre

Dal 14 al 16 novembre, il centro storico di Ravenna si trasformerà in una golosa vetrina a cielo aperto grazie ad “Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri”, la manifestazione itinerante che da anni porta nelle piazze italiane l’eccellenza del cioccolato artigianale. Una tre giorni dedicata ai veri amanti del “cibo degli dèi”, ma anche alle famiglie, ai curiosi e a chi desidera immergersi nei profumi, nei colori e nei sapori di uno dei prodotti più amati al mondo. Taglio del nastro: venerdì 14 novembre alle 11.

L’iniziativa, organizzata da Mark. Co & Co. e Confcommercio Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna, riunirà nel cuore della città maestri cioccolatieri provenienti da ogni angolo d’Italia, pronti a proporre le loro creazioni: praline, tavolette, creme spalmabili, liquori, tartufi, frutta ricoperta e vere e proprie sculture di cioccolato.

A Ravenna, per tre giorni, il cioccolato diventerà motore di incontro, cultura e piacere sensoriale. Le vie del centro si animeranno di profumi irresistibili e non mancheranno le occasioni per scattare foto, assaggiare, acquistare e sorridere.

Un’esperienza che celebra l’eccellenza artigianale italiana e che dimostra come, dietro un semplice morso di cioccolato, ci siano passione, creatività e un mondo intero di saperi che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

Appuntamento quindi a Ravenna dal 14 al 16 novembre per “Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri”: tre giorni per lasciarsi conquistare dal cioccolato in tutte le sue forme e per scoprire, ancora una volta, che la dolcezza sa unire, emozionare e raccontare la bellezza dell’Italia che crea.