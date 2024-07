Ravenna, arrivati i 34 migranti con la Aita Mari - Gallery

E’ attraccata alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna intorno alle 12.15 la Nave Ong. Aita Mari e sono terminate intorno alle ore 13.15 le operazioni di sbarco delle 34 persone a bordo.

Delle due donne siriane, quella in gravidanza al settimo mese è stata poi trasferita all’ospedale per ulteriori accertamenti, analogamente ad uno dei due minori non accompagnati che aveva un problema ad un braccio per trauma poi risolto e successivamente accompagnati al centro Mattei di Bologna.

I controlli medici da parte dei sanitari della Ausl Romagna si sono conclusi intorno alle 15, mentre stanno per terminare anche le procedure di identificazione e di foto segnalamento da parte del personale della Questura di Ravenna. In considerazione dell’arrivo di ulteriori migranti da Lampedusa, ripartiti tra le varie regioni, è stato modificato il piano di distribuzione delle 34 persone che resteranno 14 a Ravenna, 9 andranno a Ferrara e altre 9 a Rimini.

La maggioranza dei migranti a bordo della Nave Aita Mari è di nazionalità siriana (24), 6 del Bangladesh, 3 egiziani ed un nigeriano. Non si segnalano ulteriori criticità negli adempimenti in via di ultimazione.

Si tratta per Ravenna del dodicesimo sbarco a partire dal 31.12.2022. In totale sono giunti al porto di Ravenna 1227 persone di cui 174 minori stranieri non accompagnati.