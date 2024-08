Ravenna, arriva la banda larga a Osteria

Nel territorio di Ravenna continua il percorso che sta consentendo l’installazione della banda ultralarga nel forese, ad opera di Spadhausen Internet Provider, azienda ravennate che lavora nel campo delle telecomunicazioni, grazie ad un accordo con il Comune di Ravenna che ha permesso all’impresa di stendere la fibra utilizzando anche la rete della pubblica illuminazione comunale.

Recentemente, in particolare, è stato possibile portare la connessione in fibra ottica in tutta la frazione di Osteria, sfruttando la connessione portata all’asilo da Lepida per conto del Comune di Ravenna. Ad oggi già 20 famiglie sono attive con una connessione fino a 1Gbit simmetrico.

“Per l’Amministrazione comunale – commenta l’assessore alla Transizione digitale Igor Gallonetto – la digitalizzazione per tutti rappresenta da tempo una priorità, a maggior ragione perché in un territorio esteso come il nostro la connettività Internet rappresenta forse ancora più che altrove un vero e proprio servizio essenziale. Sulla base di quanto consentito dalla legge abbiamo portato e continuiamo a portare avanti un lavoro capillare e intenso, sia con interventi pubblici sia con intese che possano incentivare i privati, come in questo caso, ad intervenire nelle località del forese”.

“Ringraziamo il Comune di Ravenna e gli uffici tecnici – afferma il dottor Elia Spadoni, amministratore di Spadhausen - per la loro preziosa collaborazione. Continueremo a sviluppare ulteriori progetti che puntino a portare innovazione e connettività a tutte le aree del nostro territorio contribuendo così al progresso e al benessere della sua cittadinanza”.

Oltre a quella di Osteria, le aree coperte da Spadhusen con la collaborazione del Comune sono: quelle relative a una trentina di stabilimenti balneari tra Marina di Ravenna e Punta Marina, sfruttando i nuovi stradelli retrodunali del Parco Marittimo; Filetto, Roncalceci (zona produttiva), Mezzano, Piangipane, Camerlona, Sant’Alberto, Savio di Ravenna, Porto Corsini, Casalborsetti, Piangipane (zona produttiva), Sant’Antonio, Savarna – Grattacoppa, Fornace Zarattini, Borgo Masotti, Torri di Mezzano, Mandriole, Marina Romea riviera, San Romualdo, Ca di Guardia, Camerlona via Reale.