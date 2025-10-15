Ravenna: arrestato uno spacciatore grazie alla segnalazione su YouPol

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un italiano di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in seguito ad una segnalazione prevenuta tramite la piattaforma YouPol, circa movimenti sospetti presso un immobile del centro.

Alla luce dalle informazioni pervenute alla Sala Operativa della Questura di Ravenna, il personale delle Volanti è intervenuto presso l’indirizzo segnalato, già conosciuto dagli operatori in quanto residenza di un individuo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. nell’ambito di un procedimento penale a suo carico sempre per violazione alla normativa sugli stupefacenti.

Giunti sul posto, gli agenti procedevano alla perquisizione domiciliare trovando all’interno dell’abitazione involucri di cellophane contenente polvere bianca, risultata poi cocaina, per un totale di peso complessivo di oltre 17 grammi suddiviso in varie dosi, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento.

Alla luce della quantità e modalità di detenzione della sostanza rinvenuta, nonché dalla pericolosità del soggetto, gravato di precedenti di polizia in materia di lesioni, danneggiamento, oltre che reati in materia di stupefacenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti gli arresti domiciliari.