Ravenna, arrestato a soli 17 anni: andava in giro con due panetti di hashish

La Polizia di Stato di Ravenna ha intensificato nel fine settimana i servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, soprattutto nell’area della stazione ferroviaria, da tempo oggetto di un’attività di monitoraggio mirata al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, identificando 314 persone e verificando 73 veicoli.

Tra i risultati conseguiti, in particolare, nella notte tra sabato e domenica, le Volanti della Questura hanno arrestato un diciassettenne ravennate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane, intercettato nei pressi della stazione ferroviaria, ha tentato di eludere il controllo degli agenti, ma è stato fermato poco dopo. Sottoposto a controllo, ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica contenente due panetti di hashish, per un peso complessivo di 200 grammi. Informato dell’arresto, il PM di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto la traduzione del minore presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida.