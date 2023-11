Ravenna, armato di pistola tenta una rapina in gelateria

Tentata rapina questa sera, poco dopo le 20.30, ai danni della gelateria Papilla di via Santucci 19.

Ad entrare in azione è stato un uomo armato di pistola (probabilmente una replica) che a volto scoperto ha minacciato una dipendente ancora presente all’interno del negozio, intimandole di consegnargli i soldi contenuti nel registratore di cassa.

La donna, però, nonostante la minaccia si è rifiutata e ha risposto che avrebbe subito chiamato la polizia. A quel punto il malvivente ha preferito desistere dal suo intento criminoso ed è uscito dal locale di corsa. Non è ancora chiaro se fuori ci fosse qualche complice ad attenderlo per la fuga o se abbia agito da solo. Immediatamente sul posto è arrivata una volante della polizia che, dopo aver raccolto delle sommarie descrizioni del fuggiasco, ha inoltrato un primo identikit alle altre pattuglie in zona che hanno avviato una caccia all’uomo. Le indagini partiranno ora dall’analisi di eventuali filmati realizzati dalle telecamere di sicurezza presenti nelle vie adiacenti a via Santucci.