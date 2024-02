Ravenna, area Ortazzo-Ortazzino: ambientalisti a Roma il 7 marzo

Presidio a Roma il 7 marzo al ministero dell’Ambiente per salvare l’area di Ortazzo-Ortazzino e chiedere urgentemente l’istituzione di una riserva naturale. E’ l’ultima azione annunciata dalla sezione di Ravenna di Italia Nostra, L’Arca, Oipa e altre associaizoni ambientaliste per tutelare l’oasi protetta. “Tutto tace sul caso Ortazzo. Tutti tacciono sulle uniche azioni concrete che avrebbero potuto garantire la tutela integrale e duratura dell’area, al di là di ogni trattativa immobiliare e al di là della mancata ed inspiegabile acquisizione al patrimonio pubblico di tutta l’area oltre un anno fa, nonostante i finanziamenti già stanziati e poi tolti dal bilancio comunale”, denunciano Italia Nostra e le altre organizzazioni, che insistono sulla necessità di “riclassificazioine urgente” dell’area in riseva naturale. “Nulla osta a tali azioni, se non, chiamiamola così, un’inspiegabile ‘inerzia’, considerando il fatto che da quasi un anno è avvenuta nel silenzio la prima vendita tra la Immobiliare Lido di Classe e la Cpi Real Estate, e che a metà marzo potrebbe concretizzarsi, tutta o in parte, la vendita al doppio del prezzo iniziale da parte di Cpi Real Estate (ora tramutatasi ‘Miura Real Estate’) alla Gobbino degli imprenditori ferraresi Mazzoni”, spiegano.

“A supporto della riclassificazione le associazioni hanno fornito agli Enti il parere ricevuto dal massimo organo governativo deputato alla ricerca e alla protezione ambientale in Italia, l’Ispra: carta straccia. Carta straccia anche l’atto di indirizzo sottoscritto dall’unanimità del Consiglio comunale. Nel frattempo si sventolano le ‘trattative’ per l’acquisto o il tentativo di far valere il diritto di riscatto delle uniche aree che non interessano all’imprenditoria perché inutilizzabili, ovvero la zona protettissima dell’Ortazzino e gli ‘acquitrini’ dell’Ortazzo . Sui quasi ottanta ettari della zona C, quelli posti più vicini alle vie d’accesso e alle nuove lottizzazioni di Lido di Classe, cala il silenzio sul passaggio di mano tra privati ormai prossimo”, denunciano le associazioni. “Il mare intanto erode a vista d’occhio la confinante Riserva Duna costiera ravennate, ma nessuno pensa di ingrandire questa Riserva, destinata con tutta probabilità a scomparire, costituendone una ‘di scorta’ a monte nella zona dell’Ortazzo-Ortazzino come appunto propongono le associazioni e conferma Ispra”, ribadiscono gli ambientalisti ravennati. Che, dunque, hanno deciso di mobilitarsi con un presidio di fronte al ministero dell’Ambiente. “I partecipanti tenteranno di chiedere un colloquio con i vertici del ministero, i quali, al pari del Parco, della Regione e del Comune di Ravenna, non hanno inviato alcuna risposta alla pec contenente la richiesta di riclassificazione e di istituzione di una riserva naturale”, annunciano.