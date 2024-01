Ravenna, appuntamento con 20 kg di droga. Due arresti dopo un inseguimento

Li tenevano d’occhio da tempo in attesa del primo passo falso. L’occasione è arrivata venerdì sera. Un appuntamento a San Bartolo, frazione defilata ma non troppo distante dalla città. L’affare era di quelli notevoli: una partita da 20 chili di hashish e una gran quantità di contanti, intorno ai 38mila euro. Allo scambio della merce, i carabinieri del Nucleo investigativo sono usciti allo scoperto. E’ iniziata così l’operazione che ha portato all’arresto di due italiani, Daniele Castellani, e Francesco Panzavolta, di 53 e 47 anni. Sono entrambi finiti in manette, ma non prima di aver tentato la fuga cercando anche di disfarsi dei panetti di droga.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola