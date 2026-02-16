Ravenna, approvata la demolizione di manufatti abusivi nella Pialassa Baiona

A Ravenna la Pialassa Baiona è un patrimonio naturalistico di rilievo nazionale e internazionale, all’interno del Parco del Delta del Po, e la sua cura è indispensabile per mantenere e, in alcune situazioni, ripristinare le condizioni ambientali. Va in questa direzione la delibera, approvata dalla Giunta a fine 2025, riguardante la demolizione di alcuni manufatti abusivi adibiti a capanni da pesca, cavane e pontili, raccolta rifiuti. L’impegno economico ammonta a 95mila euro di risorse. In particolare la zona interessata dall’intervento è quella del margine settentrionale della Pialassa Baiona, in alcune aree circoscritte del Taglio, lungo via delle Valli per un tratto di circa 400 metri.

Per procedere al ripristino delle condizioni naturali è stata emessa l’ordinanza, nella quale si notifica a chiunque stia eventualmente occupando senza titolo l’area con strutture, natanti o materiali di risulta, di provvedere alla loro rimozione e smaltimento. L’ordinanza sarà affissa per 20 giorni nei luoghi interessati dall’intervento.

“Il progetto fa parte di un’ampia strategia territoriale che mira a qualificare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico ed ambientale del Comune di Ravenna – dichiara l’assessora alle Aree naturali e Parco del Delta del Po, Barbara Monti –, mediante un sistema di azioni specifiche che valorizzino gli aspetti visivi e percettivi del paesaggio, rispettandone e conservandone, allo stesso tempo, gli elementi naturalistici. La rimozione di questi manufatti renderà più salubri questi luoghi e contribuirà alla rivitalizzazione e promozione di queste zone, aumentando così l’attrattività dell’area come luogo per lo svolgimento di attività all’aria aperta, a fini turistici, ricreativi e sportivi”.