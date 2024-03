Ravenna, appartamento invaso dal fumo in pieno centro: strada chiusa

Mattinata agitata quella di oggi a Ravenna in via Cerchio, in pieno centro. Questa mattina sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia per un appartamento invaso dal fumo. Il tutto è stato dovuto alla recrudescenza di una canna fumaria che aveva preso fuoco in serata, con i residenti che all’inizio della giornata si sono trovati invasi dal fumo. E’ stata evacuata l’abitazione e chiusa la via per sicurezza, ma non si registrano feriti e l’arrivo dell’ambulanza del 118 a scopo precauzionale si è rivelato fortunatamente superfluo.