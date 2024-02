Ravenna, anziana denuncia ex giudice per circonvenzione: «Mi ha convinta a lasciargli tutto»

Rimasta sola, vedova e senza eredi, si è affidata a chi di più caro le era rimasto. Un amico, ex giudice in pensione, che lei riteneva volesse il suo bene in virtù di un legame consolidato negli anni. Quando ha aperto gli occhi si è resa conto di aver perso praticamente tutto, casa, appartamenti, gioielli, pure il bancomat e la delega a operare nel conto corrente, nominandolo addirittura erede universale insieme al figlio. Si è sentita manipolata. E dalla casa di riposo lo ha denunciato per circonvenzione d’incapace.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola