Ravenna, Antonio Patuelli presidente dell’Istituto Einaudi

Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana, è stato nominato all’unanimità dal Comitato Esecutivo dell’Abi presidente dell’Istituto Luigi Einaudi per gli Studi Bancari e Finanziari (emanazione dell’Abi) finora presieduto da Maurizio Sella, recentemente scomparso. Fondato nel 2008, il prestigioso Istituto, che porta il nome del grande economista che è stato primo Presidente eletto della Repubblica Italiana e Governatore della Banca d’Italia, si occupa prevalentemente di promuovere studi e pubblicazioni in ambito bancario, finanziario e assicurativo, di organizzare convegni scientifici, seminari, dibattiti e corsi di formazione e di promuovere a tutti i livelli la ricerca scientifica e la formazione in tutti i campi economici, giuridici ed aziendali.