Ravenna, anni di dispetti ai vicini con lanci di uova e persino una zucca di 4 chili. Una 49enne accusata di stalking

Una zucca e svariate uova. Non sono gli ingredienti di una ricetta bensì gli alimenti lanciati dalla vicina di casa, in perenne lotta contro una sventurata famiglia che, esasperata, l’ha denunciata per stalking. E non i soliti atti persecutori più comunemente lamentati nei casi di tensioni di vicinato, ma dispetti decisamente bizzarri, spinti al punto da rendere impossibile la vita a un intero nucleo familiare di quattro persone, marito, moglie e due figli minorenni. Di questo deve rispondere una donna 49 anni difesa dall’avvocato Massimo Martini, nei confronti della quale il sostituto procuratore Stefano Stargiotti ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare, fissata per giovedì, è stata però rinviata dal giudice Corrado Schiaretti alla luce dell’astensione alla quale ha aderito la Camera penale della Romagna.

Telefonate e profili fake

Gli episodi risalgono all’estate del 2017 e sono andati avanti per anni. All’inizio erano le telefonate a casa a turbare la quiete dei vicini, portandoli a disattivare la linea fissa. La donna li chiamava in continuazione per lamentarsi; tra le rimostranze, il fatto che il figlio maggiore della coppia la osservasse, contestando pure le occasioni in cui a suo dire il ragazzo rivolgeva lo sguardo verso le telecamere installate nella sua proprietà. Per un mese, l’estate successiva da agosto a settembre, avrebbe bombardato di e-mail il più giovane dei due figli, facendo intendere di controllore i suoi spostamenti. Sono di quello stesso periodo i post dal contenuto diffamatorio e minaccioso pubblicati nei vari profili social, come per esempio Instagram utilizzando lo pseudonimo di Vincent Van Gogh. La 49enne avrebbe condiviso nei post conversazioni registrate, foto e video della famiglia, riprendendo anche le persone che ospitavano.

Sempre su Instagram avrebbe creato il 7 aprile del 2021 un profilo falso a nome del figlio più piccolo. E ancora, il 31 gennaio del 2022 avrebbe danneggiato l’auto della famiglia, rivendicando il gesto con un biglietto il giorno seguente. E ancora, un mese più tardi, nella recinzione della sua abitazione avrebbe appeso le diffide inviate alla famiglia, in modo che i passanti potessero leggerle.

Gli ultimi dispetti

Nel settembre dello stesso anno la quiete è stata nuovamente interrotta sentendo riprodotte le proprie voci, frutto di una conversazione registrata di nascosto e sparata a tutto volume da un amplificatore.

Con il passare dei mesi le querele si sono sommate, anche da parte della stessa imputata, accusando pure uno dei figli ancora minorenni di essersi acceso una sigaretta davanti a casa sua solo per intimorirla. Come si accennava all’inizio, tra le accuse figura il lancio di uova; il 5 luglio dell’anno scorso le avrebbe rotte sul parabrezza dell’auto del vicino, insieme a una copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, appena notificato. Ne avrebbe lanciate anche direttamente contro il vicino una settimana dopo, urlando frasi ingiuriose. Infine l’ultimo episodio contestato, il lancio di una zucca da 4 chili nel cortile dei vicini. Ormai esasperati, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Francesco Manetti e Massimo Pleiadi.