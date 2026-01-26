Ravenna, Ancisi all’attacco sulla revoca dei contributi regionali per la forestazione urbana

RAVENNA.- Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, presenta un’interrogazione al sindaco sul contributo di oltre 30mila euro destinato dalla Regione al Comune di Ravenna e poi revocato in materia di forestazione urbana.

«È di dominio pubblico», scrive Ancisi, «che la Regione Emilia-Romagna ha revocato un contributo di 34.794,54 euro che aveva destinato al Comune di Ravenna perché effettuasse interventi di forestazione urbana. Il provvedimento è stato adottato a causa della mancata rendicontazione finale di tali interventi, sebbene l’amministrazione comunale avesse beneficiato di proroghe e ricevuto anche, nel novembre scorso, un preavviso ufficiale di revoca del contributo, che è stato perciò annullato e riportato dalla Regione nel proprio bilancio. I legali rappresentanti del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna sono rispettivamente il sindaco di Ravenna Barattoni e il suo predecessore de Pascale, il quale sembra dunque aver punito il suo erede (e compagno di partito) non per fatto personale, ma per atto dovuto. Punita sarebbe però, in realtà, la città di Ravenna, per la ricaduta negativa, se non sul bilancio, sulla propria salute ambientale, essendo le forestazioni urbane preziose per “contrastare il cambiamento climatico, aumentare la cattura di anidride carbonica e dei principali inquinanti, mitigare le temperature, migliorare la qualità della vita e rendere più belle le città, a beneficio di tutta la comunità”, come scrisse la Regione stessa quando lanciò, nel luglio 2024, tramite il piano “Mettiamo radici per il futuro”, il bando “Riforestazione”, a cui sembra aver concorso anche il Comune di Ravenna».

«Al riguardo», aggiunge Ancisi, «si può osservare che la settimana scorsa, svolgendosi a Ravenna l’importante convegno: “Dialogo sul clima: l’esperienza del territorio e le politiche in campo per il futuro di Ravenna”, il sindaco Barattoni ha dichiarato, “in concreto”, che “per abbassare le temperature, cercheremo di aumentare le zone d’ombra e le aree verdi, come accaduto di recente in piazza Mameli”. Qui però, “in concreto”, essendo rimasto tal quale il parcheggio auto di 42 posti, di verde non c’è letteralmente l’ombra. Quand’anche, tra non poco tempo, i dieci alberi giovani inseriti nel parcheggio su tre righe esigue di terriccio, tuttora scheletriti, riuscissero a fare un po’ d’ombra, ci vorrà molta immaginazione per vedere cresciuta, in piazza Mameli, un’area verde».

Le richieste? «Chiedo comunque, al momento, di sapere: quali siano gli interventi di forestazione finanziati dalla Regione e perché cancellati; come si intende procedere dopo la revoca del finanziamento».