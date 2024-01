Ravenna, altri velox nelle frazioni e più telecamere in Ztl

Tempi duri per gli automobilisti che trasgrediscono il codice della strada: il 2024 si annuncia come l’anno della stretta su più fronti, dai «nuovi velox allo studio» per il forese al sistema Sirio da potenziare per rilevare gli accessi nella Ztl del centro, passando per l’incremento dei controlli a contrasto della guida in stato di ebbrezza attraverso la dotazione di 15 nuovi etilometri di ultima generazione. È il quadro tracciato ieri dal comandante della Polizia locale Andrea Giacomini e dal vicesindaco Eugenio Fusignani nel presentare il resoconto delle attività svolte nel 2023 dal corpo e gli obiettivi dell’anno appena iniziato. «A Ravenna la vera emergenza da affrontare in ambito di sicurezza - ha detto Fusignani - è quella degli incidenti, che presentano dati preoccupati», e così si studiano opzioni sia preventive che repressive per ridurre il tasso di sinistri. A cominciare da nuovi rilevatori di velocità sul modello di quello installato a Mezzano. Insomma, velox negli abitati delle frazioni: «Mezzano è stata la prima che si è avvalsa delle nuove normative - ha specificato il vicesindaco - ma sono tante le frazioni che presentano criticità. Ci sono diverse valutazioni da fare». In questo senso, sono state citate da Fusignani «Fosso Ghiaia, San Zaccaria, Osteria, Borgo Faina, Castiglione, San Pietro in Vincoli». Di certo c’è che si tratta di strumenti che portano notevoli introiti alle casse comunali: su circa 12,6 milioni di euro di entrate derivanti da sanzioni, quasi 6 milioni riguardano gli eccessi di velocità rilevati da velocar. Un’altra miniera d’oro è il sistema Sirio per il controllo degli accessi alla Ztl, che frutta oltre 1,8 milioni di euro: «Non serve solo a fare cassa - ha sottolineato ancora il vice di de Pascale -. Ancora oggi è possibile entrare in centro saltando dei varchi, e tra le conseguenze c’è il degrado del tessuto stradale e l’alterazione della fruibilità di zone di pregio, come quelle del silenzio dantesco e dei monumenti». A ciò si aggiungerà la collocazione di 20 nuove telecamere Ocr per la lettura delle targhe, portando a 31 il numero complessivo: «Sarà creato un arco a protezione di Ravenna - ha spiegato Giacomini - aumentando la possibilità di intercettare il transito di veicoli rubati». Sul fronte educativo, entrerà nel vivo il progetto “Troppo tardi per tornare indietro” rivolto a adolescenti e ragazzi: porterà a realizzare un videogioco e un cortometraggio, oltre a dotare il personale di 15 nuovi etilometri che potranno essere usati anche da Polizia di Stato e Carabinieri. Quanto ai numeri dell’anno scorso forniti dal comandante, la Polizia locale ha rilevato 1095 incidenti: 901 i feriti, 12 i morti. Se nel 2022 Ravenna deteneva il triste primato italiano dei decessi su strada, per il 2023, sottolinea Giacomini, «l’osservatorio regionale ha già evidenziato un’inversione di tendenza che ci colloca tra i territori più virtuosi a livello nazionale». Le patenti ritirate sono state 221, di cui 137 per via dell’abuso di alcol, 12 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nel complesso 23.355 i veicoli sottoposti a controllo.