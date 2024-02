Ravenna, altolà all’odore: vietato lo spargimento di borlanda fluida

Ravenna, linea dura contro i cattivi odori dopo le criticità emerse in città nei giorni scorsi. Il sindaco Michele De Pascale ha vietato con un’ordinanza lo spargimento di borlanda fluida con problemi di carattere odorigeno all’azienda agricola che lo aveva effettuato nei giorni scorsi sui propri terreni a Classe e a Lido Adriano, provocando la diffusione di cattivi odori sul territorio comunale con la possibilità di provocare molestie olfattive. Il provvedimento è stato disposto dopo un sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) e quindi in accordo con Ausl e Arpae, che, insieme alla Polizia locale, vigileranno sulla sua esatta esecuzione.