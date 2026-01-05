Ravenna, alla vista della Polizia scappa e cerca di disfarsi di cocaina e hashish: inseguito e arrestato

Nel corso della serata di ieri, domenica 4 gennaio, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il personale operante ha notato un individuo che, alla vista della volante, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e cercando di disfarsi della sostanza stupefacente.

Raggiunto e bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione, che ha consentito di rinvenire la sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina e hashish, nonché una somma di denaro in contanti e un oggetto metallico idoneo all’offesa. Nel corso delle fasi dell’intervento, ha inoltre opposto resistenza nei confronti degli operatori di polizia.

Ultimate le formalità di rito e informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di direttissima fissata per il pomeriggio odierno.