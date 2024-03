Ravenna, al maxi processo per le finte vaccinazioni chiesti 8 mesi per il “guru” di Padova

C’è chi si è difeso discutendo direttamente il rito abbreviato, chi invece lo ha fatto chiedendo però l’escussione di un teste. Non hanno però fatto in tempo a parlare tutti i difensori degli imputati accusati di falso in merito all’inchiesta sui vaccini fittizi “anti-covid” del dottor Mauro Passarini. Così all’udienza preliminare del prossimo 22 marzo il giudice Andrea Galanti ascolterà le ultime arringhe chiudendo probabilmente con un nuovo rinvio per la lettura dei dispositivi che definiranno eventuali assoluzioni o condanne, oltre ai patteggiamenti e ai rinvii a giudizio.

Per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato il sostituto procuratore Angela Scorza ha chiesto la condanna a 7 mesi, fatta eccezione per 8 mesi chiesti per il “guru”, il pranoterapeuta padovano di 55 anni coordinatore di un gruppo di meditazione che secondo l’accusa avrebbe fatto da tramite, inviando nello studio del medico di base di Marina di Ravenna, numerose persone scettiche verso il vaccino eppure disposte all’escamotage studiato dal dottore pur di ottenere il Green pass. Discussa ieri anche la posizione del funzionario tecnico della questura, accusato anche di avere controllato nell’ottobre del 2021 lo stato delle indagini nei confronti del medico all’epoca indagato, consultando il sistema informatico della polizia, rivelandole al dottore. Difeso dall’avvocato Carlo Benini, stesso legale di Passarini, ha scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio, affrontando eventualmente il pubblico dibattimento.

Dal canto suo, il dottore di Marina di Ravenna, oggi 66enne, ha già scelto di patteggiare, concordando con il pm la pena di due anni, chiudendo così la vicenda culminata in fase di indagini da parte della Squadra Mobile con il suo arresto. Buona parte dei pazienti, circa una novantina, ha scelto invece di discutere la richiesta di rinvio a giudizio per i falsi green pass ottenuti certificando vaccini secondo l’accusa mai inoculati o “diluiti”. Cinque gli imputati che risultano dipendenti dell’Ausl Romagna, nei confronti dei quali l’azienda sanitaria ha deciso di costituirsi parte civile, lamentando un danno d’immagine e il pericolo arrecato al personale sanitario . Fra loro, quattro hanno discusso il rinvio a giudizio. Una sola dipendente, invece, ha scelto il rito alternativo.