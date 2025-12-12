Ravenna. Al liceo Oriani passa la settimana corta

Il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale “A. Oriani” ha ufficialmente approvato giovedì 11 dicembre con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2026/2027, l’adozione della settimana corta, articolando l’orario delle lezioni su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. “Questa decisione – comunica la scuola - è il risultato di un ampio e partecipato processo di consultazione che ha coinvolto attivamente tutte le componenti della comunità educante: docenti, studenti, famiglie e personale Ata”.

«L’approvazione della settimana corta – spiega la dirigente scolastica Aurea Valentini - è un segnale forte della volontà del nostro Liceo di evolvere, mettendo al centro il benessere e la crescita formativa completa dei nostri ragazzi. Ringrazio tutte le componenti della comunità per il confronto costruttivo che ha portato a questa scelta, frutto della vera democrazia scolastica.»