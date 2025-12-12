Ravenna. Al liceo Oriani passa la settimana corta

Ravenna
  • 12 dicembre 2025
Ravenna. Al liceo Oriani passa la settimana corta

Il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale “A. Oriani” ha ufficialmente approvato giovedì 11 dicembre con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2026/2027, l’adozione della settimana corta, articolando l’orario delle lezioni su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. “Questa decisione – comunica la scuola - è il risultato di un ampio e partecipato processo di consultazione che ha coinvolto attivamente tutte le componenti della comunità educante: docenti, studenti, famiglie e personale Ata”.

«L’approvazione della settimana corta – spiega la dirigente scolastica Aurea Valentini - è un segnale forte della volontà del nostro Liceo di evolvere, mettendo al centro il benessere e la crescita formativa completa dei nostri ragazzi. Ringrazio tutte le componenti della comunità per il confronto costruttivo che ha portato a questa scelta, frutto della vera democrazia scolastica.»

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui