Ravenna. Aggiudicata l’asta per l’area comunale a Lido di Classe per la realizzare un’area di sosta camper

È stata aggiudicata alla ditta “Area sosta di Panzavolta Andrea”, tramite asta pubblica, l’assegnazione di un’area di proprietà comunale a Lido di Classe per la realizzazione di una nuova area di sosta per i camper. La ditta aggiudicataria, che ha sede a Savio, ha offerto 25.032 euro annui come canone di locazione (l’importo a base d’asta era pari a 20 mila euro all’anno). Si tratta di una aggiudicazione provvisoria, in attesa che vengano compiute tutte le verifiche formali necessarie a quella definitiva.

L’area, che ha una superficie complessiva di 23 mila metri quadrati, si trova in viale dei Lombardi all’altezza del canale Pergami ed è direttamente accessibile dalla strada pubblica. La durata del contratto di locazione è di 12 anni, rinnovabile per ulteriori 6. Una volta terminate le verifiche di rito sulle autodichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, quest’ultimo avrà a disposizione sei mesi per presentare il progetto e richiedere il permesso per costruire. Data la classificazione urbanistica dell’area, la realizzazione dell’opera è legata, tra le altre cose, all’ottenimento del nulla-osta dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po nonché dell’autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità competenti. L’area di sosta sarà completamente immersa nello spazio verde in corso di attuazione con il comparto urbanistico concertato di Lido di Classe Nord del quale costituisce un beneficio pubblico visto che è pervenuta al Comune con la cessione gratuita da parte dei soggetti attuatori del comparto stesso.

La nuova area camper dovrà essere realizzata secondo concezioni e tecniche pienamente rispettose dell’ambiente e dovrà prevedere: una dimensione delle piazzole di almeno 40 metri quadri al fine di permettere una migliore fruizione dello spazio sia per l’equipaggio che per il camper; l’ingresso dell’area con custode e/o videosorveglianza in remoto; un desk turistico coperto (anche senza personale) in cui sia possibile reperire informazioni e indicazioni turistiche della zona, delle iniziative sportive e degli eventi organizzati nella località e nel comune; un sistema wifi gratuito; un’area con distributori automatici dei beni di prima necessità; un punto attrezzato con lavatrici e asciugatrici a gettone; un’area attrezzata per il lavaggio delle stoviglie; servizi igienici dotati di docce calde, asciugacapelli, lavelli e camerini/fasciatoi per i bimbi più piccoli che dovranno essere dotati di pannelli per il solare termico; pannelli fotovoltaici integrati per ricavare energia elettrica per l’illuminazione e per la corrente alle colonnine elettriche. Inoltre dovrà essere realizzata un’area “Dog garden” attrezzata e recintata, dotata di fontanelle, colonnine porta sacchetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti animali e infine un punto attrezzato per manutenzione e riparazione biciclette.