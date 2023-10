Ravenna, “affitti e mutui, gli stipendi non bastano più”: allarme della Caritas

«In questo momento, la principale emergenza è trovare un alloggio per chi sta per perdere la casa». La coordinatrice del centro di ascolto della Caritas di Ravenna, Daniela Biondi, introduce con queste parole l’attuale situazione sul territorio. «Gli stipendi ormai non bastano più per pagare gli affitti schizzati alle stelle - dice -. Abbiamo nuclei familiari che sono sotto sfratto e ci chiedono un aiuto. Temono di finire per strada con le loro famiglie. Il problema riguarda sia persone con un reddito insufficiente per accedere al mercato degli affitti, sia famiglie che avrebbero le risorse necessarie e nonostante questo non trovano una sistemazione».

