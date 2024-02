Ravenna, addio ad Augusto Ceotto: perse il nipotino in Thailandia durante la tragedia dello Tsunami

Marina di Ravenna in lutto per la scomparsa a 84 anni di Augusto Ceotto, persona molto conosciuta e apprezzata non solo nel lido ravennate per il suo impegno nel sociale e la sua attività di organizzatore di tornei sportivi, soprattutto di calcetto a cui avevano partecipato generazioni di ravennati. Ceotto si è spento dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Il suo nome divenne noto all’opinione pubblica ravennate e nazionale nei giorni terribili dello Tsunami nel sud est asiatico. In quell’occasione Ceotto perse il nipotino di due anni e mezzo travolto dalle onde in Thailandia, dove viveva insieme al padre che si era trasferito per lavoro a Phuket. Il suo racconto drammatico di quei giorni venne riportato anche dai media nazionali, dopo quel tragico avvenimento lo stesso Ceotto si impegno in varie iniziative per aiutare le popolazioni locali. Ceotto, originario di Marina di Ravenna, si era poi trasferito a Lido Adriano. Era molto noto anche per la sua attività di arbitro