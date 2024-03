Ravenna. Addio a Mirella Pescetti, ex insegnante del liceo Classico Dante Alighieri

RAVENNA. Era da pochi anni in pensione, dopo aver dedicato un’intera esistenza all’insegnamento della matematica e della fisica. Se n’è andata martedì pomeriggio a 77 anni Mirella Pescetti, docente del liceo Classico Dante Alighieri. Apprezzatissima dai suoi allievi, che le riconoscevano un certo rigore nelle valutazioni, ma amplissima disponibilità nell’approfondimento dei concetti didattici e profonde qualità umane, che sapeva instillare nei propri ragazzi allo stesso modo in cui insegnava le proprie discipline. Sin dalle prime ore dell’apertura della camera mortuaria, oggi, è stato incessante il tributo di stima che ragazze e ragazzi, che da lei avevano imparato così tanto, hanno voluto renderle attraverso una visita, anche per porgere le condoglianze al marito Giovanni e ai suoi figli. Larga parte della propria vita professionale, come detto, Mirella Pescetti l’aveva spesa all’Alighieri, dove era giunta essendo stata docente anche al Margherita di Savoia (l’istituto magistrale poi unificato al liceo classico) e all’Itis, il “Nullo Baldini”. A lungo aveva peraltro insegnato nella sezione A, la stessa che aveva frequentato da allieva proprio all’Alighieri. I funerali si terranno venerdì mattina, con una messa che si svolgerà alle 9 nella chiesa della camera mortuaria di Ravenna, per poi procedere verso il cimitero di Bussecchio, a Forlì.