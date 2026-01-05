Ravenna, a Marina Romea bonifica delle radici in 9 viali

Ravenna
  • 05 gennaio 2026
Marina Romea, ricca di viali e di alberature, è tra le frazioni dove si fa più forte l’esigenza di bonifica delle radici che affiorano e danneggiano la sede stradale o i marciapiedi; pertanto sono diversi gli interventi già realizzati e altri sono in programma.

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dai dissesti provocati da apparati radicali, approvato di recente dalla giunta, prevede ulteriori interventi su 9 viali della località costiera e sul parcheggio di viale delle Altee, angolo viale Italia, per un valore di 750mila euro.

I viali interessati

I viali interessati sono viale delle Roveri, viale Ferrara, viale degli Olmi, viale dei Fiori, viale dei Ligustri, viale delle Acacie, viale dei Tigli, viale Italia (zona fermata bus di fronte al primo stradello spiaggia e nei pressi di viale Olmi), viale Platani.

Le fasi di lavoro previste, in generale comuni a tutti i viali interessati, pur con differenze legate alle condizioni specifiche di ciascun viale, comprendono scavi manuali e meccanici localizzati, la fresatura della pavimentazione esistente, il taglio delle sole radici superficiali interferenti con le lavorazioni, la realizzazione di nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale.

Le lavorazioni interesseranno esclusivamente radici superficiali delle alberature, in quanto la profondità di scavo è limitata. Qualora, in fase esecutiva, vengano individuate radici di maggiore impatto stabilizzante, si procederà a specifica valutazione con il supporto di un tecnico agronomo.

Per quanto riguarda il parcheggio di viale delle Altee, essendo presenti dossi e asperità adiacenti agli ingressi delle abitazioni, si è stabilito di rimuovere l’attuale pavimentazione in autobloccante posando nuovo materiale inerte per inglobare gli apparati radicali esistenti senza necessità di tagliare radici. Prima del lavoro verrà effettuata una verifica di stabilità e solo nel caso sia possibile si procederà al taglio delle radici affioranti.

