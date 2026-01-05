Ravenna, a Marina Romea bonifica delle radici in 9 viali

Marina Romea, ricca di viali e di alberature, è tra le frazioni dove si fa più forte l’esigenza di bonifica delle radici che affiorano e danneggiano la sede stradale o i marciapiedi; pertanto sono diversi gli interventi già realizzati e altri sono in programma.

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dai dissesti provocati da apparati radicali, approvato di recente dalla giunta, prevede ulteriori interventi su 9 viali della località costiera e sul parcheggio di viale delle Altee, angolo viale Italia, per un valore di 750mila euro.