Ravenna, a Marina la petizione contro il senso unico non si ferma

RAVENNA - Ringraziano ma vanno avanti. Non si fermano i commercianti di Marina di Ravenna e continuano a raccogliere le firme nella petizione contro il senso unico su via delle Nazioni per le auto, con corsia preferenziale per il navetto. Una misura che il Comune ha mitigato riducendola ai soli weekend e più in generale a festivi e prefestivi. Ma gli esercenti contrari al provvedimento, che si sono incontrati venerdì sera, ritengono comunque eccessivamente punitiva la scelta del senso di marcia che prevede che le auto transitino sul lungomare in uscita, cioè in direzione Punta Marina.

«La decisione di limitare la validità della misura a soli due giorni a settimana - dicono gli imprenditori - è stata presa al termine degli incontri con associazioni di categoria e consiglio territoriale, i commercianti, e non solo, ringraziano ma ritengono che non sia sufficiente». Il timore diffuso infatti è che si perdano, con questa scelta, una significativa parte dei clienti del weekend. Che, hanno ricordato in tanti, è il giorno in cui a Marina si lavora maggiormente. La raccolta firme quindi continua e i commercianti chiedono che sia fatto un altro incontro con l’amministrazione «se possibile alla presenza del sindaco».

Elena Marin, vicepresidente del consiglio territoriale ed esponente dell’opposizione, appoggia la raccolta firme e spiega: «Se il senso unico deve essere istituito è necessario accompagnarlo da misure che aiutino le persone ad andare in paese, come ad esempio un allungamento del tragitto del Navetto verso il centro». In pochi giorni sono state raccolte 120 firme e la campagna prosegue in varie attività: Baretto, Bar Timone, Melanera, Tabaccheria del Viale, Rosticceria da Paola e Matteo, Beach Tribe..