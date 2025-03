Ravenna, 27enne arrestato per possesso illegale di una pistola

A Ravenna la Polizia di Stato, nel pomeriggio di lunedì 3 marzo, ha intensificato l’attività di controllo del territorio con il supporto di unità investigative della Squadra Mobile come disposto dal Questore Lucio Pennella. L’operazione ha interessato diversi punti del centro cittadino e si è conclusa con un arresto per il possesso illegale di una pistola semi automatica.

In particolare, incrociando i dati relativi ai diversi interventi fatti recentemente sul territorio ed ai precedenti di polizia a carico di alcuni residenti nel capoluogo, si è proceduto a mirati controlli personali che hanno condotto al sequestro di oggetti atti ad offendere, tra cui tirapugni, un coltello e una spranga di ferro.

In una abitazione, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 9x17 nella disponibilità di un ventisettenne italiano, già noto per alcuni precedenti in materia di stupefacenti; lo stesso, sprovvisto di alcun titolo autorizzativo, veniva arrestato ed associato al carcere di Ravenna, a disposizione della Procura ed in attesa dell’udienza di convalida. Sono tutt’ora in corso accertamenti diretti a comprendere la provenienza dell’arma.