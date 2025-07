Ravenna, 23enne accusato di rapina evade dai domiciliari con il monopattino

RAVENNA. Venerdì sera, i carabinieri della Stazione CC di Russi, in seguito a mirati servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato un 44enne straniero, risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, dovendo scontare una pena, sino al 2028, per rapina, lesioni personali aggravate e reati legati agli stupefacenti, commessi in provincia di Ravenna e in quella di Piacenza tra il 2018 ed il 2023. Al termine della formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Ravenna.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Ravenna-Via Alberoni, dopo aver appreso che un 23enne straniero, sottoposto agli arresti domiciliari quale presunto responsabile di una rapina avvenuta a Milano Marittima nei giorni scorsi, non rispettasse tale obbligo, sabato notte hanno organizzato un servizio di osservazione e pedinamento. L’intuito dei militari è stato confermato quando hanno sorpreso il giovane rientrare in casa a bordo di un monopattino, dopo essere stato in giro per la città, procedendo immediatamente al suo arresto per evasione.

Sabato mattina, il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha ricollocato nuovamente il 23enne agli arresti presso la propria abitazione.