Ravenna, 13enne litiga con i genitori e finisce a casa di un uomo conosciuto su Instagram che le rivolge attenzioni sessuali. Arrestato 49enne

Si sono conosciuti su Instagram. Lei 13enne, poco più che una bambina. Lui invece, 49 anni. Qualche scambio di messaggi è bastato per creare una confidenza pericolosa. E un bisticcio con i genitori ha fornito l’occasione di un incontro, un incontro pericoloso. Un sequestro di persona secondo gli inquirenti che mercoledì hanno intercettato l’auto con a bordo la giovane, arrestando l’uomo e accusandolo anche di essersi lasciato andare in atti sessuali con la minorenne.

I fatti sono avvenuti nella provincia di Ferrara, dove risiede la vittima. Ma il 49enne finito in manette e ora messo agli arresti domiciliari vive nel Ravennate. Proprio dalla provincia bizantina sarebbe partito su richiesta della ragazzina, non appena lei lo ha contattato sfogandosi per via di una lite avvenuta tra le mura domestiche. I due pare si fossero conosciuti online nel mese di novembre. Non è chiaro se lui si fosse spacciato per coetaneo della minore, oppure se abbia fatto leva sulla maggiore età per presentarsi come una persona affidabile. Sta di fatto che una volta raggiunta la località indicata dall’adolescente è ripartito verso casa. E una volta messo piede dentro non si sarebbe fatto problemi a rivolgere all’ospite attenzioni di tipo sessuale. Un atteggiamento che lei avrebbe subito colto, realizzando così di essere in pericolo.

La richiesta di aiuto

Provvidenziale un momento di distrazione, che le ha concesso di mandare un messaggio a madre e sorella, già allarmate non vedendola rincasare. Non appena sono state informate che la bambina si trovava in compagnia di uno sconosciuto, le familiari hanno chiamato i carabinieri. Fulminee le ricerche, che geolocalizzando il telefonino della vittima, hanno indirizzato le pattuglie verso casa del 49enne. Nel frattempo però, sia lui che la giovane si erano rimessi in auto. Sarebbe stata lei convincerlo a farsi riaccompagnare. Dieci minuti di viaggio e hanno incrociato le auto dei militari di Comacchio, che hanno bloccato e fermato la vettura, facendo scendere la bambina e dichiarando in arresto il ravennate.

L’interrogatorio

Comparso ieri in tribunale a Ferrara per l’udienza di convalida, il 49enne ha deciso di rispondere alle domande del giudice, sostenendo di non essersi reso conto della reale età della minore, né in chat né incontrandola faccia a faccia. Versione che non ha evitato la convalida dell’arresto per sequestro di persona e atti sessuali con una minorenne. Non ravvisando alcun pericolo di inquinamento probatorio, anche considerato che l’indagato è incensurato, il gip ha disposto la scarcerazione, disponendo tuttavia gli arresti domiciliari.